Dybala złożył zeznania we włoskiej skarbówce. Kłopoty Juventusu

Wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu Paulo Dybala zakończył również swoją 7-letnią przygodę z Juventusem , w czasie której zdobył z klubem 5 mistrzostw, 4 Puchary Włoch, a także 3 Superpuchary . Argentyńczyk zdobył ponad 100 goli w blisko 300 występach i był kluczową postacią zespołu, jednak jego otoczenie i władze "Juve" nie porozumiały się w sprawie nowego kontraktu i Dybala na zasadzie wolnego transferu dołączył do AS Romy .

Serie A. Kolejne problemy Juventusu po zeznaniach Paulo Dybali

Za Juventusem nieustannie ciągną się konsewkencje nieprawidłowości finansowych sprzed kilku lat . Klub już ucierpiał sportowo, bo po karze odjęcia 15 punktów w tabeli Serie A ciężko będzie mu wywalczyć miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów , a do tego dochodzi także aspekt finansowy. Coraz częściej pojawiają się głosy byłych piłkarzy, którym "Stara Dama" ma być winna pieniądze. Na początku roku włoskie media pisały o możliwym procesie sądowym między klubem, a Cristiano Ronaldo.

Pod koniec lutego Paulo Dybala został wezwany do Guardia di Finanza , specjalnej jednostki włoskiej policji podporządkowanej Ministerstwu Finansów i Gospodarki w Rzymie, by złożyć zeznania w sprawie sprawozdań finansowych klubu z lat 2019-2021 . - Nie pamiętam, kiedy wypłacono mi ostatnią pensję, a le wiem bardzo dobrze, że Juventus wciąż jest mi winien pieniądze - cytuje jego wypowiedź "Corriere dello Sport".

Paulo Dybala chciałby uniknąć procesu sądowego z Juventusem

Juventus w czasie lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa miał proponować piłkarzom podpisanie specjalnych aneksów, na mocy których mieli oni zrzecz się części pensji na rzecz pomocy w bieżącej działalności klubu, by otrzymać ją w przyszłości. Dybala twierdzi jednak, że nigdy nie otrzymał należnych mu 3,7 miliona euro. Zaznacza jednak, że chciałby całą sprawę załatwić polubownie, bez angażowania w to sądu.