Dybala przejdzie do rywala Juventusu? Najpierw musi odejść wielka gwiazda

Jeszcze jakiś czas temu scenariusz, w który Paulo Dybala rozstaje się z Juventusem, zdawał się niemal nierealny - piłkarz cieszył się bowiem mocnym zaufaniem ze strony trenera Massimiliano Allegriego, regularnie strzelał i asystował, a nawet otrzymał funkcję wicekapitana klubu. Wszystko jednak zmieniło zimowe okienko transferowe.

Wówczas to do "Starej Damy" dołączył z Fiorentiny niezwykle utalentowany Duszan Vlahović - i jego przybycie wywróciło do góry nogami priorytety "Juve" w kwestii budowania składu. Niedawno dyrektor ekipy z Piemontu, Maurizio Arrivabene, bez żadnych ogródek przyznał, że to właśnie zakontraktowanie Serba sprawiło, że "La Joya" nie będzie przedłużać swojej umowy i po zakończeniu kampanii 2021/2022 zmieni otoczenie.

Paulo Dybala zamieni Juventus na Inter Mediolan? Warunkiem jest... przyszłość Lautaro Martineza

Zawodnik tej klasy, co Dybala, od razu stał się celem wielu spekulacji transferowych, bowiem wzbudza on poważne zainteresowanie co najmniej kilku topowych europejskich ekip. Od początku w gronie tym wymieniano Inter Mediolan, a więc ligowego rywala Juventusu, jednakże wygląda na to, że potencjalny transfer Dybali na Stadio Giuseppe Meazza musiałoby poprzedzić jedno konieczne wydarzenie.

Jak informuje "Mundo Deportivo", mediolańczycy chcąc dołączyć Dybalę do swojego składu musieliby najpierw usunąć z niego rodaka piłkarza, Lautaro Martineza. Po pierwsze ze względu na zluzowanie części budżetu, po drugie zaś z powodu chęci zapobiegnięcia swoistego "konfliktu interesów" między graczami, podobnie jak to miało wcześniej miejsce w przypadku Dybali i Vlahovicia.

To jednak na ten moment nie wydaje się być przesadnie realistycznym rozwiązaniem - Martinez przede wszystkim cały czas gwarantuje "Nerazzurrim" sporo bramek (ma ich w bieżącym sezonie na swoim koncie jak na razie 16), a poza tym jego kontrakt jest ważny aż do 2026 roku. Tym samym na czoło wyścigu o podpis "La Joyi" wysuwa się drużyna spoza Półwyspu Apenińskiego - Atletico Madryt.

Paulo Dybala w Atletico Madryt? Argentyński snajper chce pracować z Simeone

Według MD sam Paulo Dybala ma być najbardziej skory właśnie do tego, aby związać się z "Los Rojiblancos", ponieważ marzy mu się współpraca z Diego Simeone. "Cholo" zaczyna coraz bardziej odsuwać na boczny to Luisa Suareza, więc świeża krew w formacji ofensywnej z całą pewnością by mu się z kolei przydała.

Co ciekawe Atletico do niedawna interesowało się też... Martinezem. Kwota w wysokości ok. 70 mln euro, proponowana za transfer przez Inter, okazała się jednak zbyt wysoka. Tak czy inaczej wygląda na to, że jeden z Argentyńczyków niebawem zamelduje się na Wanda Metropolitano.

Paulo Dybala z Juventusem związany jest od 2015 roku. Wcześniej grał m.in. dla US Citta di Palermo.

