Duża zmiana w życiu Arkadiusza Milika. To oznacza nowe otwarcie?

Arkadiusz Milik gra za granicą od 2013 roku

Do tej pory Milik współpracował z F-MG.com, które pilotowało jego wszystkie transfery od czasu Górnika Zabrze w 2013 roku. 18-letni wtedy snajper przeszedł do Bayeru Leverskusen za 2,6 mln euro.

W ekipie "Aptekarzy" zawodnik się nie przebił i był wypożyczany, najpierw do Augsburga , potem Ajaksu Amsterdam . W Holandii spisał się na tyle dobrze, zostając w sezonie 2014/15 królem strzelców krajowego pucharu z ośmioma golami, że go wykupiono za 2,8 mln euro .

We Włoszech zdobył puchar tego kraju, ale nie pokazał w pełni potencjału, ponieważ zerwał więzadła krzyżowe najpierw w lewym kolanie, a potem w prawym. Sam zawodnik mówił w jednym z wywiadów, że jego gra po wyzdrowieniu to już nie to samo co przed tymi kontuzjami.

Arkadiusz Milik ma kontrakt z Juventusem do 2026 roku

W styczniu 2021 roku Milik został wypożyczony do Olympique'u Marsylia, który to klub po półtora roku go wykupił za osiem milionów euro. Niewiele ponad miesiąc później napastnik trafił na wypożyczenie do Juventusu, który wykupił go przed tym sezonem za 7,3 mln euro.