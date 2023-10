Bardzo pechowym można nazwać powrót Paula Pogby do Serie A. Juventus podpisał w lipcu 2022 roku z zawodnikiem kontrakt ważny do czerwca 2026 roku. Wśród kibiców panowała wówczas ogromna ekscytacja. Francuz występował już w ekipie z Turynu w latach 2012-2016 i czterokrotnie sięgał z nim po mistrzostwo, a do tego dołożył jeszcze dwa puchary trzy superpuchary Włoch. Jego pierwszy sezon po powrocie naznaczony był jednak ciągłymi problemami zdrowotnymi.