Dramatyczna pogoń ekipy Zielińskiego. Polak jednym z bohaterów Napoli

Aktualni mistrzowie Włoch przyjechali na Stadio Luigi Ferraris jako murowani faworyci do zdobycia kompletu punktów. Swoją przewagę chcieli udokumentować już w pierwszych minutach, gdy rzucili się do zmasowanych ataków, notorycznie nękając defensorów gospodarzy, jednak strzały Victora Osimhena, oraz Khvichy Kvaratskhelia nie znalazły drogi do siatki.