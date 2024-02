Powiedzieć, że powrót Paula Pogby do Juventus u okazał się kompletnym niewypałem, to jak nie powiedzieć nic. Francuz w sezonie 2022/23 zdołał rozegrać zaledwie kilka meczów - przez lwią część kampanii zmagał się z licznymi urazami. Już wtedy działaczom "Starej Damy" zapaliła się czerwona lampka. Rozważano zerwanie umowy z pomocnikiem, który inkasował gigantyczne zarobki. Massimiliano Allegri przekonał ich jednak, że warto dać mu jeszcze szansę. Okrutnie się pomylił.

Wtedy zaczęły się kłopoty mistrza świata. Wpadka dopingowa i nerwowe miesiące oczekiwania

Przed sierpniowym spotkaniem z Udinese Calcio Pogba otrzymał od klubowych lekarzy zielone światło do gry. Spotkanie w całości spędził na ławce rezerwowych, jednak mimo to znalazł się w gronie zawodników, których wyznaczono na odbycie obowiązkowych i cyklicznych testów antydopingowych . Jak wielkie było w klubie zdziwienie, gdy okazało się, że pomocnik je "oblał".

W organizmie 30-latka wykryto sztucznie podwyższony poziom testosteronu, co było jednoznaczne z otrzymaniem pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Na czas zbadania próbki B odstawiono do od składu Juventusu, do którego ostatecznie już nie powrócił. Ponownie otrzymano ten sam wynik - zawodnik złamał przepisy.