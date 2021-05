Inter Mediolan, na cztery kolejki przed końcem sezonu w Serie A, zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. Dla Nerazzurrich jest to już dziewiętnasty tytuł. Stało się tak po tym, jak druga w tabeli Atalanta zremisowała na wyjeździe z Sassuolo 1-1 i ma trzynaście punktów straty do Interu.

Drużyna prowadzona przez Antonio Conte na początku sezonu musiała dość długo oglądać plecy lokalnych rywali z AC Milan, ale kiedy tych dopadł kryzys, Inter wykorzystał swoją szansę i wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli Serie A i stopniowo zaczął budować przewagę nad rywalami.

Gracze Interu grali niezwykle pewnie i bardzo skutecznie. Co prawda drużyna z Mediolanu dość szybko pożegnała się z Ligą Mistrzów, ale dzięki temu mogła skupić się na krajowej rywalizacji, co wyszło jej na dobre, bo w znakomity stylu sięgnęła po mistrzowski tytuł, przełamując trwającą od 2012 roku dominację Juventusu.

Serie A: Inter mistrzem Włoch

W 34. serii gier, w której Inter wygrał na wyjeździe z Crotone 2-0, już tylko Atalanta mogła jeszcze w teorii dogonić podopiecznych Antonio Conte. Do tego jednak zespół z Bergamo musiał sięgnąć po trzy punkty w wyjazdowym starciu z Sassuolo. Zaczęło się jednak nie najlepiej, bowiem już w 23. minucie czerwoną kartką ukarany został bramkarz Atalanty Pierluigi Gollini. Jednak dziewięć minut później Robin Gosens trafił do siatki i goście prowadzili do przerwy 1-0.

Po zmianie stron jednak z rzutu karnego wyrównał Domenico Berardi, a z kolei Luis Muriel, swoją szansę z jedenastu metrów zmarnował i Atalanta straciła znakomitą okazję, by ponownie wyjść na prowadzenie. Obie drużyny kończyły mecz w "10", bo po drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić zawodnik gospodarzy Marlon. Goście jednak nie potrafili tego wykorzystać i mecz zakończył się wynikiem 1-1, zapewniający mistrzostwo Interowi.

