Ciro Immobile - Dušan Vlahović. Ta rywalizacja elektryzuje wszystkich kibiców calcio, bowiem wymienieni zawodnicy grają w tym sezonie jak z nut, zdobywają kolejne bramki i walczą zaciekle o koronę króla strzelców. Immobile ma w tym momencie 17 goli, Vlahović 16 i... być może Serb niebawem zamknie swój wynik, bowiem jest możliwe, że już niedługo opuści Włochy.

Napastnik Fiorentiny jest w kręgu zainteresowań licznych europejskich klubów, ale jak się zdaje jeden jest już wyjątkowo blisko jego zakontraktowania. Jak informuje "La Repubblica", czołowy dziennik Italii, ekipa z Florencji jest już zdecydowana, by przyjąć ofertę londyńskiego Arsenalu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękny gol Krzysztofa Piątka w meczu SSC Napoli - ACF Fiorentina. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport



Serie A. Dušan Vlahović zostanie sprzedany za wielkie pieniądze. Arsenal potrzebuje świetnego strzelca

Na stole leżą pokaźne pieniądze - "Kanonierzy" chcą bowiem wydać 58 mln funtów, czyli niemalże 70 mln euro. I choć dotychczasowe doniesienia mówiły o tym, że Fiorentina nie będzie chciała zejść poniżej kwoty 75 mln euro, to wygląda na to, że drużyna ze stolicy Toskanii zeszła nieco z tonu.



Arsenal nie oszczędza, ponieważ w Anglii zdają sobie sprawę, że kto jak kto, ale dobry napastnik na pewno będzie potrzebny, jeśli "The Gunners" mają w najbliższym czasie walczyć o dobre wyniki w lidze czy pucharach. Z klubem prawie na pewno rozstanie się niedługo Pierre-Emerick Aubameyang, a innym napastnikom, Alexandre'owi Lacazette'owi i Eddiemu Nketiahowi niebawem najzwyczajniej w świecie wygasną kontrakty - a nie jest wcale pewne, że dojdzie w ich przypadku do prolongaty umów.

Zdjęcie Krzysztof Piątek w barwach Fiorentiny / DeFodi Images / Contributor / Getty Images

Serie A. Dušan Vlahović odejdzie... na szczęście dla Piątka?

Transfer Vlahovicia z pewnością będzie czymś pozytywnym dla Krzysztofa Piątka - dla Polaka będzie to zawsze mniejsza konkurencja w ataku Fiorentiny. "Il Pistolero" dał przy tym ostatnio sygnał, że nie powiedział swojego ostatniego słowa w Serie A.



Dušan Vlahović z klubem z Florencji związany jest od lata 2018 roku, kiedy to przeszedł do niego z belgradzkiego Partizana. "Fioletowi" ubili świetny interes - sprowadzili wówczas gracza za niecałe 2 mln euro.

Paweł Czechowski