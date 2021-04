Jak twierdzi "Corriere dello Sport", dni Gennaro Gattuso w roli trenera SSC Napoli są policzone. Drużyna z południa Włoch nie spisuje się tak, jak oczekiwaliby tego właściciele i kibice, stąd poszukiwania następcy "Rino". Media we Włoszech wskazują już nawet najpoważniejszego kandydata.

Gra zespołu z Neapolu pod wodzą Gattuso nie wygląda tak, jak chciałby tego właściciel klubu Aurelio de Laurentis. Piłkarze cały czas muszą walczyć o miejsce, dające im szansę udziału w Lidze Mistrzów, a zamiast wykorzystać słabość dominującego do tej pory w Serie A Juventusu, gracze Napoli sami popadają w coraz większy marazm.



Nic więc dziwnego, że Napoli szuka nowego trenera. Zdaniem włoskich dziennikarzy największe szanse na to, by poprowadzić Piotra Zielińskiego i jego kolegów ma Luciano Spalletti. Były trener m.in AS Roma czy Interu Mediolan od jakiegoś czasu pozostaje bez pracy, ale w przeszłości dał się poznać z bardzo dobrej strony i w Neapolu liczą, że przywróci drużynie dawny blask.



Po 31. kolejkach włoskiej Serie A Napoli plasuje się na piątej pozycji, ze stratą dwóch punktów do Juventusu, będącego na miejscu dającym szansę gry w Lidze Mistrzów. Niedawno zresztą w bezpośrednim starciu ze Starą Damą piłkarze prowadzeni przez Gattuso ulegli turyńczykom 1:2. W ostatniej kolejce mieli jednak szansę zrównania się punktami z Juve, ale zremisowali z Interem 1:1.