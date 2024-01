Długa cisza i wszystko wróciło. Ważne nowiny dla Szczęsnego, to będzie kres?

To zaś spowodowało znaczącą dziurę w budżecie, która groziła solidną wyprzedażą zawodników. Jednym z graczy, których miała dotknąć cała ta sytuacja, był Wojciech Szczęsny , typowany wielokrotnie do rozstania ze "Starą Damą". Ostatecznie do niczego podobnego nie doszło, ale temat rozbratu z Polakiem i tak powrócił po kilku miesiącach, które "Szczena" niezmiennie spędził jako numer jeden w klubowej bramce.

Carnesecchi za Szczęsnego? Rozmowy Juventus - Atalanta miały już ruszyć

Kiedy Carnesecchi , od jakiegoś czasu faktyczna "jedynka" Atalanty, miałaby zmienić barwy? Padają dwie daty - 2024 i 2025 r., a więc do wymiany 33-letniego, zbliżającego się już mimo wszystko powoli do końca kariery "Szczeny", na 23-letniego Włocha mogłoby dojść już najbliższego lata...

Szczęsny ma umowę z Juventusem ważną jeszcze przez 1,5 roku

Wojciech Szczęsny dla drużyny z Turynu gra również od 2017 roku, wcześniej zaś w Italii reprezentował AS Roma, gdzie spędził dwa lata na wypożyczeniu z londyńskiego Arsenalu. Jego obecny kontrakt ważny jest do końca czerwca 2025 roku, co też może być punktem odniesienia do różnych rozważań...