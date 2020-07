Diego Maradona szykuje pozew w sprawie filmu Sorrentino

Paolo Sorrentino nie potwierdził jeszcze tematyki swojego nowego filmu, jednak nie przeszkodziło to prawnikom Diega Maradony w przygotowaniu pozwu przeciwko włoskiemu reżyserowi. Powodem ich zmartwień jest rzecz jasna zapowiedź nowej produkcji włoskiego reżysera o nazwie "Ręka Boga". Argentyńczyk obawia się, że jego wizerunek zostanie wykorzystany w filmie bez wcześniejszej zgody.

Kilka dni temu znany włoski reżyser Paolo Sorrentino zapowiedział rozpoczęcie produkcji nowego filmu - "The Hand of God" (Ręka Boga), do którego zdjęcia zostaną nakręcone w rodzinnym mieście artysty - Neapolu.

Tytuł, jak i miejsce, w którym rozgrywa się akcja, bardzo szybko zwróciły uwagę fanów piłki nożnej, bowiem nierozłącznie kojarzą się one z postacią legendarnego piłkarza Napoli - Diega Maradony. Argentyńczyk grał dla Napoli, a terminem "ręka Boga" określa się gola strzelonego przez Maradonę w nieprzepisowy sposób, podczas ćwierćfinału mistrzostw świata w 1986. Kliknij TUTAJ, aby przeczytać więcej na temat tamtego meczu

Argentyńczyk występował w barwach ekipy z Kampanii w latach 1984-1991 i w Neapolu kult Maradony jest nadal zauważalny. Stosunek mieszkańców południa Włoch do piłki nożnej można porównać nawet do odczuć religijnych, więc nie powinno dziwić, że były reprezentant "Albiceleste" doczekał się kilku "ołtarzy", upamiętniających jego grę w Napoli.

Z drugiej strony był bardzo kontrowersyjną postacią, zamieszaną w wiele skandali obyczajowych i przez długi czas miał powiązania z neapolitańską mafią - kamorrą. Piłkarz często uczestniczył w imprezach organizowanych przez miejscowych bossów i również od nich kupował narkotyki.

Sorrentino nie stwierdził jednak, że film będzie opowiadał o Maradonie. Reżyser wspominał jedynie o osobistej wartości dzieła i powrocie do przeszłości.



Największe sukcesy Napoli przypadają właśnie na okres młodości Włocha i gry Argentyńczyka w klubie. Wówczas "Azzurri" sięgnęli po dwa tytuły Serie A (1986/87 i 1988/89), Puchar Włoch (1986/87), Superpuchar (1990) i Puchar UEFA (1988/89).

- Można powiedzieć, że Maradona uratował mi życie. Moi rodzice zginęli podczas wyjazdu w góry. W domu, do którego zawsze jeździliśmy doszło do awarii systemu grzewczego. Ja w tym czasie wybrałem się na mecz Empoli z Napoli, aby zobaczyć Diego - powiedział Sorrentino w rozmowie z portalem "Variety.com".

Piłkarz pojawił się również w filmie włoskiego reżysera "Młodość", a Włoch wskazał go także jako jedną ze swoich inspiracji podczas odbierania Oscara za film "Wielkie Piękno" w 2014 roku. Maradona został wymieniony wraz z innymi legendami kina - Federico Fellinim czy Martinem Scorsese.