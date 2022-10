Diego Maradona jr apeluje do Zielińskiego: Nigdzie się stąd nie ruszaj

Spekulacje na temat rychłej przeprowadzki Piotra Zielińskiego do Premier League pojawiają się regularnie i co jakiś czas przybierają na sile. Wydawało się, że do transferu dojdzie minionego lata. Tymczasem Polak został w Neapolu i rozgrywa świetny sezon - do tej pory zaliczył 11 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst.

- W Napoli czuje się komfortowo. Zna dobrze Neapol i mentalność jego mieszkańców. Napoli go potrzebuje, więc dobrze, że został. Jako wielki kibic Napoli jestem szczęśliwy, że Polak nadal gra w mojej drużynie. Powiedziałbym mu: "Piotrze, nie ruszaj się stąd" - te słowa wypowiedział... Diego Maradona junior w wywiadzie udzielonym "Super Expressowi".

Nieżyjący już ojciec autora tych słów, Diego Armando Maradona, był graczem klubu spod Wezuwiusza w latach 1984-91. Jeszcze za życia zapracował tam na status legendy. Jego imię nosi obecnie stadion w Neapolu.

Na tym obiekcie aplauz widowni wywołuje dzisiaj Zieliński. Polak jest jednym z liderów drużyny. Jego potencjał kreacji w środku pola - jak podkreślają włoskie media - jest nie do przecenienia.

- Taki piłkarz jest bardzo pożyteczny dla drużyny. Mam nadzieję, że pomoże Napoli zajść jak najdalej w Lidze Mistrzów i odegra ważną rolę w walce o tytuł. Wydaje mi się, że ten sezon to dobry moment na zdobycie mistrzostwa Włoch - mówi Diego Maradona jr.

Na końcowy triumf w Serie A neapolitańczycy czekają od 1990 roku.

Zieliński pozostaje graczem Napoli od 2016 roku. W barwach tego zespołu rozegrał do tej pory 292 spotkania. Zdobył w nich 44 bramki i zliczył 39 asyst.

