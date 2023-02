Mało jest we Włoszech piłkarskich rywalizacji podobnego kalibru co współzawodnictwo Interu Mediolan i AC Milan . Oba te zespoły po raz pierwszy zmierzyły się na boisku dobrze ponad 110 lat temu i od tego czasu pozostają niezmiennie najzacieklejszymi rywalami.

Obecnie ich wzajemne zmagania są tym ciekawsze, że obie ekipy cały czas walczą o zabezpieczenie swojego udziału w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów i przynajmniej o wicemistrzostwo kraju - bo dościgniecie liderów tabeli z Napoli może się okazać już ponad ich siły. No i cały czas mówimy o zdobywcach Scudetto z dwóch poprzednich sezonów...

Inter Mediolan - AC Milan: Pierwsza połowa meczu i zupełnie bezradni "Rossoneri"

W 5. minucie Martinez popisał się dosyć interesującym - podaniem swoistym "rogalem" przeniósł piłkę na drugą stronę boiska do Dimarco, od początku bardzo aktywnego w ataku, który został jednak przyblokowany przez Calabrię. Pierwsze chwile trwania rywalizacji na Stadio Giuseppe Meazza zdecydowanie przemawiały więc za Interem.

Trzy minuty później o strzał z dystansu pokusił się z kolei Hakan Calhanoglu - jego próba jednak skończyła się trafieniem ponad poprzeczkę bramki bronionej przez Cipriana Tatarusanu. Wkrótce potem ten sam piłkarz próbował zwieść rywali przy jednym z rzutów wolnych - przebiegł obok futbolówki po to, by dać pole do dośrodkowania dla Dimarco. Ten jednak trafił swoją wrzutką w "kocioł" w okolicach piątego metra i cała akcja spełzła na niczym.