Dantejskie sceny przed derbami Rzymu. Zapłonęły ulice, interweniowała policja

Trudno wskazać dwa kluby, pomiędzy którymi antagonizmy są tak silne, jak AS Roma i Lazio. Rzymskie drużyny w sobotę zmierzą się w pojedynku derbowym, a fani obu drużyn dali się we znaki niestety jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Na ulicach "Wiecznego Miasta" doszło do brutalnych starć kibiców, podczas których interweniować musiała policja. W ruch poszedł m.in. gaz łzawiący. Początek meczu AS Roma - Lazio o godzinie 18:00.