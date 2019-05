Występował w tym klubie przez 18 sezonów, rozegrał ponad 600 spotkań. Daniele De Rossi, bo o nim mowa, odchodzi z AS Roma po zakończeniu obecnych rozgrywek. 35-letni pomocnik nie zamierza jednak kończyć kariery.

Zdjęcie Daniele De Rossi /AFP

De Rossi niemal całą karierę spędził w Romie. Dwukrotnie zdobył z tym klubem Puchar Włoch, cztery raz sięgnął po wicemistrzostwo Italii. Stał się żywa legendą Romy, tak jak Francesco Totti. Po nim zresztą odziedziczył opaskę kapitana. De Rossi jednak nie poszedł w ślady swojego kolegi i jeszcze nie myśli o emeryturze. Na pewno nie będzie kontynuował kariery w ekipie "Giallorossich". Klub potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu De Rossi odchodzi.



"Od 18 lat Daniele jest bijącym sercem AS Roma. Od debiutu w 2001 roku zawsze z dumą reprezentował Romę na boisku, stając się jednym z najlepszych pomocników w Europie" - powiedział prezydent klubu ze Stadio Olimpico Jim Pallotta. "Poleją się łzy, kiedy po raz ostatnio założy koszulkę "Giallorossich" w meczu przeciwko Parmie. Ale szanujemy jego chęć przedłużenia kariery. Nawet jeśli w wieku prawie 36 lat będzie z dala od Rzymu". W imieniu wszystkich pracowników Romy i kibiców chciałbym podziękować Daniele za jego niewiarygodne poświęcenie dla klubu i zapewnić go, że nasze drzwi pozostaną dla niego otwarte, aby mógł wrócić do klubu w nowej roli, kiedy tylko będzie chciał" - dodał.



Reklama

Roma oświadczyła, że 35-letni zawodnik planuje kontynuować karierę. Na razie nie wiadomo, w jakim klubie.



De Rossii przez wiele lat występował w reprezentacji Włoch. Rozegrał w drużynie narodowej 117 meczów, w których strzelił 21 goli. Największym sukces z kadrą Italii odniósł w 2006 roku. Włosi zostali wtedy mistrzami świata. Sześć lat później zdobył wicemistrzostwo Europy.

RK

Wyniki, terminarz i tabela Serie A