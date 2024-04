Dał im tytuł, a teraz... to koniec. Gigant ma rozstać się ze słynnym trenerem

Choć do zakończenia sezonu w Serie A zostało jeszcze trochę czasu, coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że w jednej z drużyn z ligowej czołówki może dojść niebawem do małej rewolucji. Mowa o będącym obecnie na drugim miejscu w tabeli Milanie, który ma... pożegnać się z dotychczasowym trenerem Stefano Piolim. Jeśli do rozbratu faktycznie dojdzie, to 58-latek odejdzie mimo wszystko w glorii triumfatora włoskich rozgrywek sprzed dwóch lat...