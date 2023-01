Ostatni raz po mistrzostwo Włoch Juventus sięgnął w sezonie 2019/20. Trzy lata później wciąż nie zanosi się, by w końcu odzyskał scudetto. Zespół z Turynu jest trzeci w ligowej tabeli i traci do liderującego SSC Napoli dziesięć punktów. Z zespołem Luciano Spalettiego grał w poprzedni weekend i poległ na wyjeździe aż 1:5. To był prawdziwy nokaut.