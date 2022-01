Mecz Milan - Juventus rozpocznie się o godz. 20.45, a szlagier zakończy niedzielne zmagania w ramach 23. kolejki Serie A. Dzisiejsi rywale Wojciecha Szczęsnego są pod ogromną presją - ewentualna wygrana Juventusu pozwoli zbliżyć się do Milanu na cztery punkty, a ta strata może być jeszcze mniejsza po zbliżających się derbach Mediolanu. Gdzie oglądać mecz Milan - Juventus? Transmisja tv Milan - Juventus w Eleven Sports 1, transmisja online Milan - Juventus na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Milan - Juventus: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Serie A

Mecz Milan - Juventus gospodarze rozpoczną jako wicelider włoskiej ligi. Milan w tabeli Serie A ustępuje tylko Interowi, do którego traci dwa punktu, mając jedno spotkanie rozegrane więcej. Rossonieri zdobyli do tej pory 48 punktów. Szansa na przegonienie lokalnego rywala i lidera Serie A była w starciu Milan - Spezia, jednak Milan przegrał to spotkanie po sporych kontrowersjach z udziałem arbitra. Pozytywów po tym wyniku szuka trener Milanu Stefano Pioli, dla którego bardzo trudny mecz Milan - Juventus to dobra szansa na to, by podnieść się po bolesnej wpadce. Ich limit, jeśli Milan marzy o Scudetto, już się wyczerpał i w meczu Milan -Juventu gospodarze liczą na trzy punkty. Tym bardziej, że na początku lutego czeka ich starcie z liderem Serie A, Interem.

Reklama

Ostatnie wyniki Milanu w Serie A

Milan - Spezia 1-2

Venezia - Milan 0-3

Milan - Roma 3-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - Spezia 1-2 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports



Ewentualna porażka gości w szlagierze Serie A Milan - Juventus i oznacza spore kłopoty drużyny Wojciecha Szczęsnego. Juventus robi co może, by na stałe zagościć w pierwszej czwórce ligi włoskiej, która kwalifikuje do gry w Lidze Mistrzów. Juventus w tabeli Serie A zajmuje piąte miejsce, zdobywając do tej pory 41 punktów. Do czwartej Atalanty Juventus traci jeden punkt, ale Wojciech Szczęsny i spółka mają jeden mecz rozegrany więcej. Dlatego ewentualna przegrana w meczu Milan - Juventus oddali "Starą Damę" od tego celu. Juventus liczy na dobrą formę Wojciecha Szczęsnego, ale także Paulo Dybali, najlepszego strzelca Juventusu w tym sezonie Seria A. Argentyńczyk zdobył do tej pory 7 goli, co jest najlepszym wynikiem wśród zawodników "Starej Damy". I choć fanów cieszy dobra forma Dybali, to widać niemoc strzelecką Juve. Drużyna z Turynu chce ją poprawić ściągając do siebie Vlahovića - według włoskich mediów klub zaproponował Fiorentinie za Serba 35 milionów euro plus Kulusevskiego.

Ostatnie wyniki Juventusu w Serie A



Juventus - Udinese 2-0

Roma - Juventus 3-4

Juventus - Napoli 1-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus - Udinese 2-0 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Milan - Juventus. Kiedy i o której gra Wojciech Szczęsny?

Mecz Milan - Juventus rozpocznie się w niedzielę godzinie 20.45 na San Siro w Mediolanie.

Milan - Juventus. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv Milan - Juventus w Eleven Sports 1. Komentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Mecz Milan - Juventus. Transmisja online live stream

Milan - Juventus online live stream na platformie Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Mecz Milan - Juventus "na żywo" na sport.interia.pl.

O której początek meczu Milan - Juventus? Godzina 20.45 w niedzielę.

Transmisja TV meczu Milan - Juventus: Eleven Sports 1.

Stream online meczu Milan - Juventus: Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Relacja tekstowa Milan - Juventus "na żywo": sport.interia.pl.