Semplici za Gottiego? Zmiany w Spezii

Jak podaje Gianluka di Marzio, pełnoprawnym następcą Gottiego może zostać Leonardo Semplici. Jest faworytem w tej kwestii, działacze już się z nim skontaktowali. Ostatnio pracował w Cagliari (od lutego do września 2021 r.). Wcześniej spędził 5,5 roku w SPAL.

Przypomnijmy, że Gotti nie popracował zbyt długo - trafił na Stadio Alberto Picco wraz z początkiem sezonu. W Serie A notował jednak średnio zaledwie 0,86 punktu na mecz, co nie pozwalało zarządowi spać spokojnie w kwestii utrzymania we włoskiej elicie. W zimowym okienku transferowym drużynę opuścił Jakub Kiwior, który został sprzedany do Arsenalu.