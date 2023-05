Czarne dni Juventusu, waży się los Szczęsnego. To może być koniec, jeden krok

To, jaki emocjonalny rollercoaster zaliczyli w ostatnich dniach kibice Juventusu , zdaje się być niemalże niewyobrażalne. 14 maja "Stara Dama" po pokonaniu Cremonese była niezmiennie w walce o wicemistrzostwo Włoch (tytuł mistrzowski oczywiście już jakiś czas wcześniej zgarnęło Napoli), a teraz... musi się martwić o to, czy w ogóle znajdzie się w europejskich pucharach.

Wszystko to za sprawą dwóch faktów. Po pierwsze "Juve" zostało ostatecznie ukarane odjęciem aż 10 pkt w związku z aferą dotyczącą sztucznego zawyżania wartości przeprowadzanych przez siebie transferów. Po drugie zaś drużyna z Piemontu... zaliczyła niespodziewaną i bolesną wpadkę, ulegając zdecydowanie niżej notowanemu Empoli 1:4 .

To sprawia, że na dwie kolejki przed końcem rozgrywek "Bianocneri" znajdują się na siódmym miejscu. Ich szanse na zagranie w Lidze Mistrzów są w zasadzie iluzoryczne - ba, nawet trafienie do Ligi Konferencji może okazać się nieosiągalne. To zaś może oznaczać spore zamieszanie m.in. wokół... Wojciecha Szczęsnego.