Cyrk w Napoli. Tak zachował się obrażony gwiazdor. Zieliński tylko patrzył

W ciągu ostatniej doby na oficjalnym profilu SSC Napoli na TikToku pojawiły się dwa filmiku obśmiewające Victora Osimhena. Na pierwszym widzimy, jak Nigeryjczyk walczy o to, aby sędzia podyktował rzut karny dla jego drużyny, a następnie go marnuje - wszystkiemu towarzyszą prześmiewcze odgłosy. Na drugim napastnik został porównany do... kokosa.