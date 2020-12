W meczu 11. kolejki Serie A Crotone pokonało Spezię 4-1. W barwach gospodarzy cały mecz rozegrał Arkadiusz Reca i zdobył bramkę.

Po pierwszej połowie był remis. Crotone dobrze zaczęło i w siódmej minucie prowadziło po trafieniu Juniora Messiasa. 11 minut później wyrównał Diego Farias.



W drugiej połowie gospodarze zagrali lepiej i przypieczętowali zwycięstwo. W 49. minucie drugi raz objęli prowadzenie za sprawą Arkadiusza Recy. Polak dobiegł do długiej piłki zagranej w pole karne, zwiódł obrońcę i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza.

W 56. minucie wynik ustalił Eduardo Henrique. Pół godziny później jeszcze raz do siatki trafił Messias, ale był na spalonym. Jednak w siódmej minucie doliczonego czasu gry zdobył już prawidłową bramkę. Trafił do siatki w ostatniej akcji meczu i ustalił wynik na 4-1.



Dla Crotone było to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Zespół nadal okupuje ostatnie miejsce. Ma tylko pięć punktów. Z kolei Spezia jest na 16. pozycji.



