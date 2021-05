Piłkarze Interu Mediolan po wyjazdowym zwycięstwie nad Crotone 2-0 mogą zacząć przyjmować gratulacje za zdobycie tytułu mistrza Włoch. Oficjalnie przełamanie dziewięcioletniej hegemonii Juventusu Turyn może nastąpić już w niedzielę.

Inter, który na 19. w historii "scudetto" czeka od 2010 roku, w sobotę spełnił jeden z dwóch warunków, by w ten weekend świętować mistrzostwo - pokonał zamykające tabelę Crotone.

Ekipa beniaminka, która w sobotę straciła szanse na utrzymanie, długo stawiała zacięty opór, choć dwukrotnie w pierwszej połowie - po strzałach Romelu Lukaku i Lautaro Martineza - ratował ją słupek. W 69. minucie prowadzenie gościom dał Christian Eriksen. Duński rezerwowy, który na boisku pojawił się chwilę wcześniej, płaskim strzałem z linii pola karnego pokonał bramkarza miejscowych. Tuż przed końcowym gwizdkiem wynik ustalił Marokańczyk Achraf Hakimi.

W podstawowej jedenastce zespołu gospodarzy spotkanie rozpoczął Arkadiusz Reca, ale w 38. minuty musiał opuścić plac gry. Jak podała "La Gazzetta dello Sport" powodem zmiany był uraz mięśniowy reprezentanta Polski.

"Nerazzurri" odnieśli 25. zwycięstwo w sezonie i wobec tylko dwóch porażek (ostatnia 6 stycznia) z dorobkiem 82 punktów wyraźnie prowadzą w tabeli. Mają obecnie 14 punktów przewagi nad Atalantą, która w niedzielę zagra na wyjeździe z ósmym w tabeli Sassuolo, które wygrało cztery poprzednie spotkania. Jeśli ekipa z Bergamo, która w poprzednich siedmiu kolejkach straciła tylko dwa punkty, nie wygra, to piłkarze i kibice Interu będą mogli świętować zdobycie mistrzostwa. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu przewaga mediolańczyków będzie w takim przypadku wynosić co najmniej 13 punktów.

- Drużyna trenera Antonio Conte wzięła to, po co przyjechała do Crotone. Scudetto już niemal pewne, brakuje może centymetra. Teraz tylko matematyka - wystarczy, że Atalanta straci punkt w niedzielę i wszystko będzie rozstrzygnięte - podsumował największy sportowy dziennik Italii.

Od 2012 roku w Serie A triumfował nieprzerwanie Juventus Turyn. Zespół Wojciecha Szczęsnego jest czwarty z 66 pkt, ale jeszcze w sobotę może stracić to miejsce na rzecz mającego taki sam dorobek Milanu, który od 20.45 grać będzie z otwierającym strefę spadkową Benevento Kamila Glika.

Pozostałe mecze 34. kolejki w niedzielę i poniedziałek.

34. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-01 18:00 | Stadion: Stadio Ezio Scida | Arbiter: Alessandro Prontera FC Crotone Inter Mediolan 0 2 DO PRZERWY 0-0 C. Eriksen 69' A. Hakimi 90'

0 2 FC Crotone Inter Mediolan Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Hakimi Mouh Darmian Sensi Brozović Lukaku Martínez Cordaz Djidji Magallán Golemić Messias Molina Benali Reca Cigarini Ounas Tochukwu Nwankwo SKŁADY FC Crotone Inter Mediolan Alex Cordaz Samir Handanovicz Lévy Koffi Djidji Milan Szkriniar Lisandro Magallán Alessandro Bastoni Vladimir Golemić Stefan de Vrij Junior Messias Nicolò Barella Salvatore Molina 90′ 90′ Achraf Hakimi Mouh 66′ 66′ Ahmed Benali 66′ 66′ Matteo Darmian 38′ 38′ Arkadiusz Reca 65′ 65′ Stefano Sensi 46′ 46′ Luca Cigarini 38′ 38′ Marcelo Brozović 72′ 72′ Adam Ounas Romelu Lukaku Simeon Tochukwu Nwankwo 65′ 65′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Gian Marco Crespi Daniele Padelli Marco Festa Ionuț Andrei Radu 38′ 38′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira Danilo D'Ambrosio Giuseppe Cuomo Andrea Ranocchia Luca Marrone Ashley Young Andrea Rispoli 65′ 65′ 69′ 69′ 90′ 90′ Christian Eriksen 46′ 46′ Eduardo Henrique da Silva Roberto Gagliardini Jacopo Petriccione 66′ 66′ Ivan Periszić Luis Rojas Zamora Matias Vecino 66′ 66′ Miloš Vulić Andrea Pinamonti Niccolò Zanellato 65′ 65′ Alexis Sanchez 72′ 72′ 73′ 73′ Emmanuel Rivière

STATYSTYKI FC Crotone Inter Mediolan 0 2 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 2 17 Strzały na bramkę 1 7 Rzuty rożne 4 11 Faule 10 9 Spalone 2 3