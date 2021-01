Co to był za mecz! Po bardzo intensywnym starciu Crotone pokonało Benevento 4-1. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Kamil Glik, jednak pechowo zaliczył samobójcze trafienie.

Mecz pomiędzy Crotone a Benevento mogło być kolejnym "polskim" starciem w obecnej kolejce Serie A. Ze względu na przekroczony limit żółtych kartek Arkadiusz Reca nie mógł jednak wystąpić w barwach gospodarzy.



W roli kapitana Benevento na boisku pojawił się natomiast Kamil Glik. Reprezentant Polski zapewne nie będzie dobrze wspomniał tego spotkania, bowiem już w 4. minucie pechowo skierował futbolówkę do własnej bramki.



Pedro Pereira popędził prawą stroną boiska i dograł w pole karne. Pędząca piłka otarła się o głowę interweniującego defensora i po chwili zatrzepotała się w siatce.

Zdjęcie Lorenzo Montipo nie zdołał obronić piłki po pechowej interwencji Glika / CARMELO IMBESI / PAP/EPA

Piłkarze ekipy gości błyskawicznie ruszyli do ataku, jednak będący w niezłej sytuacji Alessandro Tuia nie zdołał oddać strzału. Zdecydowanym wślizgiem zatrzymał go jeden z obrońców Crotone. Sędzia nie zdecydował się na użycie gwizdka.



Niespełna minutę później drużyna z Benewentu ponownie doszła do głosu. Marco Sau uderzył piłkę z okolic 11. metra, a dobrą interwencją poza boisko wybił ją Koffi Djidji. Niewykorzystana okazja zemściła się bardzo szybko.



W 29. minucie drużyna z Kalabrii ponownie groźniej zaatakowała. Po składnej akcji Glik wślizgiem wybił piłkę spod nóg Milosa Vulicia, jednak dopadł do niej Simy i z najbliższej odległości wbił ją do bramki.



Gospodarze byli bardzo skuteczni i pewnie wykorzystywali swoje okazje. Tego samego nie można było natomiast powiedzieć o Benevento. Przed zakończeniem pierwszej połowy Roberto Insigne nie zdołał pokonać Aleksa Cordaza w sytuacji sam na sam, a niecelna okazała się również "dobitka" Gianluci Lapaduli.

Druga część gry o wiele lepiej rozpoczęła się dla dobrze spisujących się dziś gospodarzy. Emmanuel Riviere otrzymał piłkę po dobrym podaniu Pereiry i dograł w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Simy, zgubił asystę Federico Barby i wślizgiem umieścił futbolówkę w siatce.

Po wczorajszej słabej sobocie z Serie A, piłkarze najwyraźniej wzięli sobie za cel poprawić nadszarpnięty wizerunek ofensywny ligi włoskiej i po niespełna dwóch minutach Perparim Hetemaj popisał się niezwykle efektownym uderzeniem z powietrza. Piłka nieuchronnie zmierzała do bramki, ale - równie efektownie - interweniował Cordaz i zatrzymał uderzenie gracza Benevento.



Crotone nie dało się jednak zepchnąć do defensywy. W 65. minucie Vulić otrzymał dobre podanie od Simiego, ruszył w kierunku bramki i oddał strzał zza pola karnego. Lorenzo Montipo wyciągnął się jak mógł, lecz futbolówka i tak znalazła drogę do bramki.

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



Goście mocniej zaatakowali dopiero w samej końcówce meczu. Iago Falque huknął zza pola karnego, piłka odbiła się od Djidjiego i wpadła do bramki.

Pozostałe spotkania



W drugim meczu rozgrywanym w tym samym Sassuolo niespodziewanie zremisowało z Parmą 1-1. Glik nie był natomiast jedynym polskim defensorem, który zdobył samobójczą bramkę.



Podobną pechową interwencję zaliczył również Paweł Jaroszyński w spotkaniu Serie B.





18. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-17 15:00 | Stadion: Stadio Ezio Scida | Arbiter: Simone Sozza FC Crotone Benevento Calcio 4 1 DO PRZERWY 2-0 K. Glik 4' (samob.) S. Nwankwo 29',54' M. Vulić 65' Iago Falqué 82'

4 1 FC Crotone Benevento Calcio Montipò Improta Tuia Glik Barba Dabo Insigne Sau Hetemaj Ioniţă Lapadula Cordaz Djidji Magallán Golemić Rispoli Zanellato Pereira Vulić Messias Tochukwu Nwankwo 2 Rivière SKŁADY FC Crotone Benevento Calcio Alex Cordaz Lorenzo Montipò Lévy Koffi Djidji 75′ 75′ Riccardo Improta Lisandro Magallán 75′ 75′ Alessandro Tuia Vladimir Golemić 4′ (samob.) 4′ (samob.) Kamil Glik 80′ 80′ Andrea Rispoli 71′ 71′ Federico Barba 84′ 84′ Niccolò Zanellato 83′ 83′ Bryan Dabo 80′ 80′ Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 40′ 40′ Roberto Insigne 65′ 65′ 80′ 80′ Miloš Vulić 66′ 66′ 65′ 65′ Marco Sau 87′ 87′ Junior Messias Perparim Hetemaj 29′, 54′ 29′, 54′ Simeon Tochukwu Nwankwo 44′ 44′ 65′ 65′ Artur Ionita 70′ 70′ Emmanuel Rivière Gianluca Lapadula REZERWOWI Gian Marco Crespi Igor Lucatelli Marco Festa Niccolo Manfredini Giuseppe Cuomo 75′ 75′ Luca Caldirola 80′ 80′ Sebastiano Luperto Daam Foulon 80′ 80′ Antonio Mazzotta Christian Maggio Massimiliano Mignogna Christian Pastina Giovanni Crociata Abdallah Basit 70′ 70′ Eduardo Henrique da Silva 65′ 65′ Andrés Felipe Tello Muñoz 80′ 80′ Jacopo Petriccione Benito Nicolas Viola Antonio Ranieri 40′ 40′ Gianluca Caprari 84′ 84′ Luis Rojas Zamora 65′ 65′ Giuseppe Di Serio Luca Siligardi 75′ 75′ 82′ 82′ Falque Silva Iago

STATYSTYKI FC Crotone Benevento Calcio 4 1 Posiadanie piłki 40,6% 59,4% Strzały 10 18 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 4 13 Faule 14 14