Według wielu źródeł, Cristiano Ronaldo golem przeciwko Napoli wyprzedził Josefa Bicana i został najlepszym strzelcem w historii piłki nożnej. Ma na koncie 760 bramek w oficjalnych meczach.

Ronaldo do historii przeszedł w 64. minucie meczu o Superpuchar Włoch przeciwko Napoli. Wtedy to Portugalczyk zdobył swoją 760. bramkę w karierze.

Dzięki temu Portugalczyk wyprzedził Josefa Bicana, strzelca 759 goli w latach 30., 40. i na początku 50.. Jego rekord przetrwał 66 lat.



Trzeci na liście najlepszych strzelców jest Pele z 757 bramkami, a czwarty Romario z 749 golami.



Spore szanse na awans w klasyfikacji ma także Lionel Messi. Argentyńczyk do tej pory w oficjalnych meczach zdobył 719 bramek.



Niestety, o ile liczba bramek zdobytych przez Ronaldo i Messiego nie budzi wątpliwości, tak nie ma pewności, co do faktycznej liczby bramek zdobytych przez piłkarzy grających w poprzednim stuleciu. Wyniki osiągane przez Bicana i Pelego są kwestionowane - zarówno na ich korzyść, jak i niekorzyść.