Rozegrany w niedzielę mecz Juventusu z Udniese (2-2) mógł być jednym z ostatnich dla CR7 w barwach "Starej Damy". Wiele bowiem pisze się o tym, że Ronaldo może opuścić Turyn, by trafić do innego europejskiego giganta.



W kontekście jego przyszłości wspomina się przede wszystkim o dwóch ekipach - PSG oraz Manchesterze City i to właśnie drugi z wymienionych klubów ma być pierwszym wyborem Portugalczyka, jeśli chodzi o potencjalnych nowych pracodawców.





Cristiano Ronaldo zdradził, do jakiego klubu może trafić

Jak poinformował włoski dziennikarz Simone Rovera, Ronaldo rozmawiał już z niektórymi kolegami z szatni Juventusu o tym, że może dołączyć do "The Citizens".

Byłby to zaskakujący ruch, bowiem w przeszłości CR7 bronił barw lokalnego rywala "Obywatali" - Manchesteru United i do dziś jest na Old Trafford wspominany z wielką sympatią. Transfer do ekipy rywala mógłby poważnie podważyć reputację Portugalczyka w "czerwonej części miasta".



