Ronaldo w pierwszym meczu nowego sezonu poprosił, by nie umieszczać go w wyjściowej jedenastce. Na boisku pojawił się dopiero po przerwie. Był bliski zdobycia zwycięskiej bramki, ale ostatecznie sędzia odgwizdał spalonego.

Portugalczykowi nie do końca uśmiecha się współpraca z trenerem Massimiliano Allegrim, a w dodatku jest rozczarowanym zeszłoroczną postawą Juventusu. Szuka drogi ucieczki z Turynu, choć nie za wszelką cenę.



Cristiano Ronaldo odejdzie do Manchesteru City?

Według "La Gazzetta dello Sport" jedyną opcją, która została Ronaldo jest transfer do Manchesteru City. Jest to o tyle zaskakujące, że CR7 grał w przeszłości w Manchesterze United i wydawało się, że jeżeli wróci na Wyspy Brytyjskie, to właśnie do "Czerwonych Diabłów".



Zdaniem włoskiej gazety agent piłkarza Jorge Mendes rozmawiał z przedstawicielami Manchesteru City. Dla nich priorytetem jest sprowadzanie Harry'ego Kane'a, ale w jeśli transfer nie dojdzie do skutku, Ronaldo stanie się realną opcją.



"Obywatele" szukają napastnika, po tym jak klub opuścił Sergio Aguero. Obecnie w kadrze Man City jest tylko jeden nominalny napastnik - Gabriel Jesus, a Pep Guardiola w ostatnich spotkaniach wystawiał na tej pozycji Ferrana Torresa.

