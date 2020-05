Kilka dni temu Cristiano Ronaldo pochwalił się na Instagramie swoim sprzętem, pozwalającym mu utrzymywać nienaganną formę. Ujęcie tak zaintrygowało innego sportowca, że postanowił wykonać swoją własną wersję fotografii. Ian White dostarczył swoim fanom niemało uśmiechu.

Doskonała sylwetka, opalenizna, fryzura oraz bielizna, leżąca jak na modelu. Tak Cristiano Ronaldo postanowił rozreklamować specjalny sprzęt do elektrycznej stymulacji mięśni. W ten sposób wezwał swoich fanów do pozostania w formie oraz do pozytywnego nastroju.

Trzeba jednak przyznać, że fotografia, która wylądowała na profilu gwiazdy futbolu, jest specyficzna. Próby jej sparodiowania podjął się Ian White - profesjonalny gracz w darta.

49-latek być może nie ma tak wyrzeźbionej sylwetki, ale postarał się przyjąć możliwie jak najbardziej podobną pozę i uwiecznić ją na zdjęciu. Oklejony taśmą klejącą Brytyjczyk trochę różni się od napastnika Juventusu. Sklejone i opublikowane przez niego fotografie z pewnością jednak poprawiły niejednej osobie nastrój.

