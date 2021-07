- Odejdzie czy nie odejdzie? - mogli zastanawiać się fani Juventusu, myśląc o słynnym CR7 po zakończeniu rozgrywek 2020/21.



Pojawiały się nawet głosy, że Ronaldo szykuje się już do wyprowadzki z Turynu, wywożąc pod osłoną nocy swoje ekskluzywne samochody.

Mówiło się, że Portugalczyk może wrócić do Manchesteru United, a jego mama chciała namówić go na transfer do Sportingu ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Ronaldo wprawdzie liczy się z jej zdaniem, lecz tym razem mama nie zdołała namówić go do zmiany klubu. CR7 obwieścił bowiem władzom Juventusu, że zostaje na kolejny sezon.





Cristiano Ronaldo zostaje w Juventusie

Taką informację przekazała światu "La Gazzetta dello Sport". Jej zdaniem Portugalczyk nie ma zamiaru opuszczać "Starej Damy" i 25 lipca zjawi się w ośrodku treningowym.



Dodatkowo agent CR7 Jorge Mendes chce wywalczyć dla gwiazdy "Juve" roczną prolongatę umowy. Obecny kontrakt Portugalczyka wygasa 30 czerwca 2022 roku.



