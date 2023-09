Cristiano Ronaldo ma dość. Juventus Turyn w ogromnych tarapatach

Ostatnie miesiące 2023 roku zapowiadają się dość nerwowo dla Juventusu Turyn . Choć "Stara Dama" nie może narzekać na pecha, jeśli chodzi o występy w Serie A , jeden z najlepszych klubów we Włoszech jest obecnie na językach dziennikarzy z całego świata. I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe. Władzom Juventusu przyszło teraz bowiem walczyć... ze swoimi byłymi zawodnikami.

Zaledwie kilka dni temu w mediach pojawiły się informacje na temat Leonardo Bonucciego, który postanowił pozwać swoich byłych pracodawców. Zdaniem piłkarza, został on "nieelegancko potraktowany" przez włoski klub który najpierw odsunął go ze składu, a następnie poinformował zawodnika o tym, że nie jest on uwzględniony w planach klubu na kolejny sezon. 36-latek żąda teraz naprawienia szkody wynikającej z rzekomego braku odpowiednich warunków treningowych, co miało wyrządzić Bonucciemu szkodę wizerunkową i zawodową.