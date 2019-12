Cristiano Ronaldo ma wielu znajomych wśród znanych sportowców. Jednym z nich jest słynny tenisista Novak Djoković. Obaj spotkali się na wspólnym treningu, podczas którego CR7 udzielił Serbowi kilka wskazówek dotyczących wysokich wyskoków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Sampdoria Genua - Juventus Turyn 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Podczas rozegranego przed świętami ligowego starcia Juventusu z Sampdorią, Ronaldo zaszokował cały piłkarski świat. Portugalczyk zapewnił "Starej Damie" zwycięstwo 2-1 po strzale głową.

Reklama

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt że - jak wyliczyli dziennikarze "Mediaset" - CR7 w momencie uderzenia zawisł na wysokości 2,56 m.

Zdumienia po meczu nie krył szkoleniowiec Juventusu Maurizio Sarri, a także wielu piłkarskich ekspertów. Ronaldo kolejny raz udowodnił, że jego ciało potrafi pokonać wiele barier, a tajnikami swojego geniuszu postanowił podzielić się z Djokoviciem.

Na swoim koncie w mediach społecznościowych gwiazdor "Starej Damy" opublikował filmiki, na których próbuje wraz z utytułowanym tenisistą doskoczyć do zawieszonej w powietrzu liny.

- Uczę Djokovicia jak należy skakać. Spotkanie i trening z tobą to przyjemność, przyjacielu - napisał Ronaldo.

Na pierwszym nagraniu obaj sportowcy nie zdołali doskoczyć do wyznaczonej granicy, co przyjęli ze śmiechem. Zanim przystąpili do kolejnej próby, CR7 udzielił Serbowi kilku porad.

Efekt był natychmiastowy. Na drugim filmiku obaj uderzyli czołami w wiszącą linę, po czym pogratulowali sobie wykonania zadania.

Rozgrywki na Półwyspie Apenińskim zostaną wznowione w styczniu. Kolejnym rywalem Juventusu będzie Cagliari.

TB



Serie A - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy