Premier League Ronaldo znów zagra w Manchesterze United! Znamy kulisy transferu

Medialne doniesienia potwierdziły się i Cristiano Ronaldo dołączy do Manchesteru United. Reprezentant Portugalii w długim poście opublikowanym za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał się z fanami Juventusu.



Były już gracz "Starej Damy" wystąpił w 134 spotkaniach, podczas których zdobył 101 bramek i zaliczył 22 asysty.





Cristiano Ronaldo: Oddałem Juventusowi serce i duszę

Instagram Post

- Dziś opuściłem niesamowity klub, największy we Włoszech i z całą pewnością jeden z największych w Europie. Oddałem Juventusowi serce oraz duszę i będę kochał Turyn do ostatnich dni. Kibice "Bianconerich" zawsze mnie szanowali i starałem się im za to dziękować, walcząc w każdym meczu, w każdym sezonie i we wszystkich rozgrywkach. W końcu możemy spojrzeć wstecz i zdać sobie sprawę, że osiągnęliśmy wspaniałe rzeczy, choć nie wszystko czego chcieliśmy - napisał CR7.



- Zawsze będę jednym z was. Jesteście teraz częścią mojej historii, ponieważ ja czuję się częścią waszej. Włochy, Juventus, Turyn, kibice, zawsze będzie w moim sercu.



Cristiano Ronaldo zagra w Manchesterze United - Zobacz więcej!



Według angielskich oraz włoskich mediów Cristiano Ronaldo znajduje się obecnie na testach medycznych w Lizbonie. Portugalczyk ma podpisać z Manchesterem United dwuletni kontrakt. Juventus zarobi natomiast na jego sprzedaży ok. 25 milionów euro.



PA



Zobacz także - Taniec z gwiazdami: Iza Małysz komentuje ślub swojej córki Karoliny Małysz: Zyskuję syna - pomponik.pl



Reklama