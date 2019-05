- Nie będę ukrywał, że czasami jestem zmęczony i mam tego dość. Bo bez przerwy musisz udowadniać, że jesteś bardzo dobry w tym, co robisz – przyznaje Cristiano Ronaldo w rozmowie z magazynem ICON dziennika "El Pais". To pierwszy wywiad prasowy, jakiego Portugalczyk udzielił w Hiszpanii po przejściu z Realu Madryt do Juventusu Turyn.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter - Juventus. Niesamowity Ronaldo! 600. gol w karierze (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Jak twierdzi, takie podejście jest trudne i wyczerpujące. Muszę zmagać się z ciągłą, żeby udowadniać coś ludziom, nie tylko sobie. Rodzina, mama, syn mówią mi: "Cris, musisz jutro wygrać". To mnie nakręca, sprawia, że jestem jeszcze bardziej aktywny, ale niekiedy przychodzi też taki moment, kiedy muszę powiedzieć: "Zostawcie mnie w spokoju".

Reklama

- Moje życie to taka ciągle otwarta książka - przekonuje Ronaldo, mówiąc o tym, jak jego zdaniem jest cały czas postrzegany w Madrycie, skąd wyprowadził się przed rokiem.



- Chodzę z podniesioną głową, wiem, że ludzie mnie tu kochają, bo dałem trochę Realowi przez te wszystkie lata. Zresztą, tak samo jak wiele otrzymałem. Na ulicy słyszę: "Wracaj, tu jest twój dom i zawsze nim pozostanie". Podoba mi się to - mówi Portugalczyk.



Przypomnijmy, lider Juventusu przeniósł się do Turynu w tym sezonie po dziewięciu latach gry w Realu Madryt. Niedawno strzelił w nowych barwach 600. gola w karierze.

RP

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / AFP