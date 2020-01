Filip Piszczek został wypożyczony do drużyny Serie B - Trapani Calcio. Napastnik Cracovii w sycylijskiej miejscowości spotka również innego polskiego zawodnika.

Filip Piszczek do tej pory zagrał w 49. spotkaniach dla "Pasów", podczas których 9 razy trafił do siatki i zaliczył 5 asyst. Polak trafi do Trapani Calcio - klubu z Serie B, który obecnie walczy o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Drużyna z Sycylii zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając 6 punktów przewagi nad zamykającym stawkę Livorno.



W włoskim klubie występuje również inny polski zawodnik - Tomasz Kupisz. Pomocnik trafił na wypożyczenie z trzecioligowego Bari. Piszczek przed transferem do Cracovii, występował w Sandecji Nowy Sącz. W umowie wypożyczenia znajduje się również zapis o możliwości transferu definitywnego Piszczka.



