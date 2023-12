Coraz trudniejsza sytuacja Napoli. Kolejny cios. Otwarty atak na Zielińskiego

Kibice Napoli wierzyli, że ich drużyna szybko powetuje sobie koszmarny występ w 1/8 finału Pucharu Włoch . Porażka z niżej notowanym Frosinone 0-4 będzie bolała jeszcze długo. Taki pogrom na Stadio Diego Maradona to jednak kategoria doniosłego wydarzenia.

Włoskie media nie szczędzą obrońcom tytułu krytyki. Z zespołu, który w ubiegłym sezonie rozdawał karty w Serie A, niewiele dzisiaj zostało - jeśli chodzi o poziom sportowy. Kadrowo to nadal bardzo silna ekipa .

Co dalej z Zielińskim? Może zamienić ekipę mistrza na zespół lidera

Kolejny bezbarwny występ zaliczył Piotr Zieliński , który wyszedł w podstawowym składzie. W 71. minucie został zmieniony. Komentatorzy wytykają mu, że to m.in. z jego winy goście wykonywali rzut karny - zmarnowany ostatecznie przez Matteo Pessinę .

"Zieliński po raz kolejny udowodnił, że głowę ma już zupełnie gdzie indziej" - pisze wprost Tuttomercato. To jawna aluzja do obecnej sytuacji kontraktowej Polaka. Nie zdecydował się przedłużyć wygasającej latem umowy z Napoli i wiele wskazuje na to, że zawarł już wstępne porozumienie z Interem Mediolan.