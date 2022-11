Co za występ! Kapitalna nota Polaka w Serie A

Niezbyt często zdarza się, by dwóch Polaków trafiło do "11" kolejki jednej z najmocniejszych lig w Europie. Ostatni weekend indywidualnie jednak był bardzo udany dla Drągowskiego oraz Piątka , choć ich drużyny nie wygrały .

W 13. kolejce Spezia Drągowskiego mierzyła się z AC Milan . W bramkę reprezentanta Polski mistrzowie Włoch oddali aż 23 strzały, z czego dwa Drągowski wpuścił do siatki - w 21. minucie pokonał go Theo Hernandez, a tuż przed końcem wygraną Milanowi (2-1) dał Olivier Giroud .

Mimo porażki Spezi, Drągowski został wybrany do "11" kolejki portalu Who Scored, który noty wystawia głównie w oparciu o algorytm statystyczny. Co więcej, Polak uzyskał bardzo wysoką notę - 8.5, a równie wysoką mógł się pochwalić tylko Filip Kostić z Juventusu Turyn.