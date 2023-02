Serie A. Krzysztof Piątek z kompromitującym pudłem. Nie trafił do pustej bramki

Polak odważnie ruszył do bezpańskiej piłki i uprzedził bramkarza Monzy, który wyszedł daleko poza pole karne. Wydawało się, że wszystko zrobił tak jak należy, bo opanował piłkę i miał przed sobą tylko pustą bramkę. Niestety, zamiast w siatce, futbolówka wylądowała w trybunach. Co prawda jeden z obrońców gości starał się mu jeszcze przeszkadzać wbiegając w światło bramki, ale ciężko to uznawać za jakiekolwiek usprawiedliwienie dla reprezentanta Polski.