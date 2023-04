Co za końcówka w Rzymie. Podział punktów w hicie kolejki

Półfinalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów i ustępujący mistrz Włoch - AC Milan przyjechał dziś na Stadio Olimpico w Rzymie, by zmierzyć się ze świeżo upieczonym półfinalistą Ligi Europy - AS Romą. Starcie to elektryzowało wszystkich kibiców na Półwyspie Apenińskim, bowiem po tym, jak utracone punkty odzyskał Juventus , oba zespoły toczą bezpośrednią walkę o miejsce w pierwszej czwórce, premiowane awansem do kolejnej edycji Champions League. Do dzisiejszego meczu przystępowały one z dokładnie takim samym dorobkiem punktowym.