Co za końcówka! Roma dokonała cudu na stadionie mistrza Włoch

W meczu siedemnastej kolejki włoskiej Serie A AC Milan zremisował na San Siro z AS Roma 2:2. Mistrzowie Włoch jeszcze do 87. minuty prowadzili 2:0, lecz nie byli w stanie dowieźć tego wyniku do końca. Podopieczni Jose Mourinho zdobyli bardzo cenny punkt za sprawą goli Rogera Ibaneza i Tammy'ego Abrahama.