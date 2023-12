Co za dramat Polaka. Czerwona kartka. Później awantura i bolesny cios

Ligowy mecz z AS Roma ułożył się fatalnie dla Nicoli Zalewskiego . Reprezentant Polski obejrzał pierwszą żółtą kartkę pod koniec pierwszej połowy, a w 64. minucie sfaulował jednego z rywali na tyle mocno, iż sędzia zakwalifikował to przewinienie na drugi kartonik.

As Sportu

As Sportu / INTERIA.PL / interia

Zalewski wyleciał z boiska. Polak obejrzał czerwoną kartkę

Nicola Zalewski wyleciał z boiska przy stanie 1:0 dla AS Roma. Polak obejrzał czerwoną kartkę, załamał się, a po chwili został zaczepiony przez jednego z rywali. Jorko wdał się w przepychankę z naszym rodakiem i powalił go na murawę. Obejrzał za to żółtą kartkę za niesportowe zachowanie.