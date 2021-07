Wśród klubów, które zagięły parol na Zielińskiego, wymieniano wiele znanych marek na czele z Manchesterem City.

Sprzedaż Polaka miałby pomóc Napoli w uzupełnieniu budżetu, który zostanie uszczuplony ze względu na brak gry w Lidze Mistrzów.



Media donosiły, że "The Citizens" byliby w stanie zaoferować za naszego pomocnika nawet 50 mln euro ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ). Czy jednak przenosiny Zielińskiego do Premier League są możliwe?



Reklama

Piotr Zieliński zostanie w SSC Napoli?

- Nie sądzę. Uważam, że Zieliński zostanie w Napoli. Luciano Spalletti bardzo na niego liczy. Myślę też, że Manchester City nie sprowadzi w tym okienku pomocnika. Byli zainteresowani Manuelem Locatellim, a później przedłużyli kontrakt z Fernandinho. Po podpisaniu z nim nowego kontraktu przestali szukać kolejnych pomocników. Jeśli Manchester zdoła upić kogokolwiek, będzie to raczej napastnik - zdradził dziennikarz Gianluca Di Marzio w rozmowie z kanałem "Amici Sportivi".



- Zieliński to piłkarz bardzo podobny do Kevina De Bruyne. Jeśli masz w drużynie kogoś takiego jak De Bruyne i miałbyś sprowadzić dodatkowo Zielińskiego, robi się z tego istotne przedsięwzięcie - dodał.

TB