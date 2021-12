Co z Piotrem Zielińskim? Znamy możliwą diagnozę

Serie A

Co ze zdrowiem Piotra Zielińskiego? To pytanie zadawało sobie w ostatnich dniach wielu fanów reprezentacji Polski oraz SSC Napoli. Możliwą odpowiedź na to pytanie przedstawili włoscy dziennikarze, którzy donoszą, że pomocnik może już w tym roku nie wrócić na boisko.

Zdjęcie Piotr Zieliński / FILIPPO MONTEFORTE / AFP