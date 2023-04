Co dalej ze Zlatanem? Media wieszczą nadchodzące pożegnanie

W obecnym sezonie Zlatan Ibrahimović wystąpił w barwach AC Milan zaledwie cztery razy. Jest to pokłosie problemów zdrowotnych, które regularnie trapią 41-letniego napastnika. Szwed swoje pierwsze spotkanie w bieżącej kampanii Serie A rozegrał dopiero pod koniec lutego. To efekt długiej i żmudnej rekonwalescencji po operacji kolana, którego kontuzja wykluczyła go z gry w maju ubiegłego roku.