Serie A Serie A. Włoskie media komentują błędy Szczęsnego

Wojciech Szczęsny znalazł się pod ostrzałem włoskich mediów po słabym występie w czasie wczorajszego meczu z Udinese. Polski golkiper najpierw spowodował rzut karny, a później stracił piłkę we własnym polu karnym, co bezlitośnie wykorzystali rywale.



Nie są to jedyne poważne błędy, jakie popełnił reprezentant Polski w ostatnim czasie. Kibice Juventusu mają również w pamięci równie słaby występ Szczęsnego w derbowym starciu z Torino.



Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" zauważają, że Szczęsny nie daje w bramce pewności, z której wcześniej słynął podczas gry dla "Starej Damy".



Juventus. Słaby mecz Wojciecha Szczęsnego! Perin otrzyma swoją szansę?

Póki co jest mało prawdopodobne, aby Szczęsny stracił miejsce w bramce już na następne spotkanie. Mediolański dziennik podkreśla jednak, że działacze Juventusu zabiegali, aby w klubie pozostał drugi bramkarz Mattia Perin. Włoch również miał otrzymać gwarancję rozegrania określonej liczby meczów.



Dla uważanego swego czasu za spory talent Perina mogłaby być to duża szansa. Jego kontrakt wygasa za rok i według "La Gazzetty" ma wszystkie atuty, aby stanąć w bramce Juve.



Z drugiej strony ten fakt może również zadziałać mobilizująco na samego Szczęsnego. "La Gazzetta" zgodnie z Massimiliano Allegrim stwierdziła, że problemem nie jest technika Szczęsnego, a sfera mentalna i utrzymanie odpowiedniej koncentracji.



Udinese postawiło się Juventusowi! Słaby mecz Szczęsnego - Zobacz więcej!



Polski golkiper szansę na rehabilitację będzie miał już za tydzień. Juventus w sobotę (28.08) zmierzy się z Empoli.



