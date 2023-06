Co dalej z Piątkiem? W Niemczech go nie chcą. Ale... jest koło ratunkowe

Krzysztof Piątek po raz kolejny znalazł się na rozdrożu. Po zakończeniu okresu wypożyczenia na wykupienie polskiego napastnika nie zdecydowała się Salernitana. Piłkarz teoretycznie powinien więc wrócić do Herthy Berlin, z którą wiąże go jeszcze dwuletnia umowa. Tyle że w ekipie zdegradowanej do 2. Bundesligi nie ma już dla niego miejsca. Wybawieniem może się okazać kolejna oferta z Serie A.