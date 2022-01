Nicola Zalewski uważany jest za wielki talent. Jego potencjał dostrzegł Paulo Sousa, który powołał go do reprezentacji Polski. 19-latek w biało-czerwonych barwach zadebiutował w meczu z San Marino w el. MŚ.

Przed startem sezonu wydawało się, że ten rok może być przełomowy dla Zalewskiego. Został on włączony do pierwszej drużyny AS Romy przez Jose Mourinho. Portugalski trener nie daje jednak wielu szans na grę dla Polakowi.



Zalewski kolejne mecze spędza na ławce rezerwowych. Co dalej z Polakiem?

19-latek rzadko pojawia się na murawie. W tym sezonie Serie A zagrał w zaledwie trzech meczach, a na boisku spędził 13 minut. Równie symbolicznie wygląda jego bilans w Lidze Konferencji Europy, w której zanotował dwa występy (22 minuty).



Zalewski nie ukrywa, że zależy mu na regularnej grze. W mediach pojawiają się kolejne scenariusze dotyczące przyszłości Polaka. Jednym z najbardziej prawdopodobnych jest wypożyczenie do końca sezonu.





Jest chętny na Nicolę Zalewskiego! To klub z Serie A

Jak donosi "Tuttosport", Polak trafił na celownik Sampdorii. Sprawa jest jednak daleka od finalizacji. W klubie z Genui doszło do zmiany trenera. Roberto D'Aversa pożegnał się z posadą, a jego miejsce zajął Marco Giampaolo.