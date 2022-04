Co dalej z Krzysztofem Piątkiem? Szykuje się zaciekła batalia włosko-niemiecka

Krzysztof Piątek pozostaje zawodnikiem Herthy Berlin. Jego kontrakt z niemieckim klubem zachowuje ważność połowy 2024 roku.

Napastnik przebywa obecnie na półrocznym wypożyczeniu w Fiorentinie. Powrót na Półwysep Apeniński świetnie mu zrobił. W 11 potyczkach wpisał się na listę strzelców sześciokrotnie.

Jak donosi serwis calciomercato.com, ekipa z Florencji już podjęła starania, by polskiego snajpera zatrzymać u siebie na dłużej. Tyle że niespecjalnie odpowiadają jej warunki, na które wcześniej się zgodziła.

W umowie wypożyczenia wpisano kwotę odstępnego za Piątka. Wynosi ona 15 mln euro. Tymczasem Fiorentina skłonna jest zapłacić trzy miliony mniej.

Strona niemiecka nie zgadza się na zmianę wcześniejszych ustaleń. Wynika to w sporej mierze z faktu, że "Il Pistolero" to najdroższy transfer w historii klubu. Przed dwoma laty Hertha kupiła go z AC Milan za 27 mln euro.

