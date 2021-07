Poprzedni sezon Arkadiusz Reca spędził na wypożyczeniu w Crotone, które nie zdołało się jednak utrzymać w Serie A. Kartę piłkarza posiada obecnie Atalanta Bergamo i jak zgodnie informują włoskie i francuskie media, zawodnik w czasie obecnego okienka transferowego ma zmienić klub.



Wcześniej sporo mówiło się o zainteresowaniu Recą ze strony Spezii. Ekipa z Ligurii utrzymała się na najwyższym poziomie rozgrywkowym na Półwyspie Apenińskim i sporo optymizmu wśród kibiców pojawiło się po zatrudnieniu Thaigo Motty w roli szkoleniowca.



Klub bardzo szybko został jednak ukarany czteroletnim zakazem transferowym, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku (również zostało nałożone 500 tysięcy euro kary). Spezia ma zatem bardzo małe czasu na ewentualne poważniejsze wzmocnienia.



Spezia została ukarana za nieprawidłowości w transferach piłkarzy poniżej 18. roku życia i również podczas prób obchodzenia prawa imigracyjnego w przypadku zawodników z Nigerii.





Co wybierze Arkadiusz Reca? Defensor znajduje się na celowniku Spezii i RC Strasburg

Jak twierdzi portal "le10sport.com" wyżej opisaną sytuację chciała wykorzystać francuska ekipa RC Strasburg i pozyskać piłkarza, zanim na taki ruch zdecydowałaby się postawiona pod ścianą Spezia.



Francuski portal twierdzi, że reprezentant Polski miałby kosztować 3,5 miliona euro i jest to kwota satysfakcjonująca Atalantę. Reca ma jednak preferować pozostanie w Serie A.



Gdyby francuski klub przekonał Recę do transferu to zagrałby on w klubie z Dolnego Renu razem z Karolem Filą. 23-latek dołączył do RC Strasbourg na początku lipca obecnego roku



PA