Ciemne chmury nad Paulo Sousą, klub ma już kandydata. To prawdziwa legenda

Posada byłego selekcjonera Polski wisi na włosku? Media nie mają wątpliwości

Wielu ekspertów, jak i kibiców otwarcie neguje jego pozycję, podkreślając, że nie będzie on w stanie wyprowadzić klubu z trawiącego go kryzysu. Wiele wskazuje na to, że ostatni mecz z Monzą, przegrany 0:3 sprawi, że były selekcjoner Polski straci pracę.