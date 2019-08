Obrońca Manchesteru United Chris Smalling został wypożyczony do AS Roma do końca sezonu.

"Czerwone Diabły" zarobią na wypożyczeniu swojego piłkarza trzy miliony euro.

- To dla mnie idealna okazja. To szansa na poznanie nowej ligi i grę w dużym klubie, który ma wysokie aspiracje - skomentował piłkarz.

Smalling rozegrał 323 mecze w barwach Man Utd w ciągu dziewięciu sezonów spędzonych na Old Trafford i ma na koncie 31 meczów w reprezentacji Anglii.

Stracił jednak miejsce w wyjściowym składzie po transferze Harry'ego Maguire'a, za którego "Czerwone Diabły" zapłaciły Leicesterowi City 90 mln euro.

- Chris miał nadzieję, że tam pojedzie. To nowe doświadczenie, nowa przygoda - skomentował menedżer United Ole Gunnar Solskjaer.

Smalling został trzecim piłkarzem Manchesteru United, który w sierpniu przeniósł się do Serie A po Romelu Lukaku (wykupił go Inter Mediolan za 75 mln euro) i Alexisie Sanchezie (został wypożyczony do Interu do końca sezonu).

